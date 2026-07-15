Informations pratiques

Coutances

Concert Aurore Baker Espérances et Passions

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert Aurore BAKER Espérances et Passions Annovillaise de Coeur, elle est dotée d’un parcours exceptionnel dans les cabarets et la variété française à 16h à la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances. .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com

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English : Concert Aurore Baker Espérances et Passions

L’événement Concert Aurore Baker Espérances et Passions Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme