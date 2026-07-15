UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coutances

Concert Aurore Baker Espérances et Passions Coutances

dimanche 16 août 2026 · Coutances

Concert Aurore Baker Espérances et Passions Coutances

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue de la Roquelle
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Concert Aurore Baker Espérances et Passions

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert Aurore BAKER Espérances et Passions Annovillaise de Coeur, elle est dotée d’un parcours exceptionnel dans les cabarets et la variété française à 16h à la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances.   .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie   amisroquelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Aurore Baker Espérances et Passions

L’événement Concert Aurore Baker Espérances et Passions Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Coutances (Manche)