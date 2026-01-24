Concert – Aurore musicale avec DJ Set des Vinyl Lovers Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Vendredi 13 février, 07h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

En partenariat avec Travelling, festival de cinéma de Rennes Métropole et avec la participation de la BU l’Université Rennes 2. Assistez à un DJ set matinal au Tambour avec les Vinyl Lovers !

En partenariat avec Travelling, festival de cinéma de Rennes Métropole et avec la participation de la BU Musique de l'Université Rennes 2.

Musiques mystiques et spirituelles piochées dans les bacs des Vinyl Lovers, pour une planerie vinylique, comme une respiration entre la nuit et le jour.

Pour ce set matinal, Julien Hays et Vincent Rocher distilleront une sélection à la croisée de la librairie musicale et des musiques expérimentales, sans oublier quelques inspirations californiennes pour réveiller les sens et les tympans.

Autour du DJ set. Un petit-déjeuner sera ensuite proposé aux lève-tôt afin de bien commencer la journée.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



