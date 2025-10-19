concert automne de l’harmonie decizoise Salle des Fêtes Decize Decize

concert automne de l’harmonie decizoise Salle des Fêtes Decize Decize dimanche 19 octobre 2025.

concert automne de l’harmonie decizoise Dimanche 19 octobre, 15h30 Salle des Fêtes Decize Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:30:00 – 2025-10-19T17:30:00

Fin : 2025-10-19T15:30:00 – 2025-10-19T17:30:00

concert automne de l’harmonie decizoise

Salle des Fêtes Decize théodore gérard decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

concert automne de l’harmonie decizoise