Concert Automne Lyrique de Syra de Tarade, Marion Jaussaud et Gabrielle Valuovin à l’église de Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge

Concert Automne Lyrique de Syra de Tarade, Marion Jaussaud et Gabrielle Valuovin à l’église de Fervaques

Fervaques Eglise de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Un concert Automne Lyrique de Syra de Tarade, Marion Jaussaud et Gabrielle Valuovin est organisé le dimanche 30 novembre à 17h00 en l’église de Fervaques.

Fervaques Eglise de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

English : Concert Automne Lyrique de Syra de Tarade, Marion Jaussaud et Gabrielle Valuovin à l’église de Fervaques

An Automne Lyrique concert by Syra de Tarade, Marion Jaussaud and Gabrielle Valuovin is scheduled for Sunday November 30 at 5:00 pm in the Fervaques church.

German : Concert Automne Lyrique de Syra de Tarade, Marion Jaussaud et Gabrielle Valuovin à l’église de Fervaques

Ein Konzert Automne Lyrique von Syra de Tarade, Marion Jaussaud und Gabrielle Valuovin wird am Sonntag, den 30. November um 17.00 Uhr in der Kirche von Fervaques veranstaltet.

Italiano :

Un concerto Automne Lyrique di Syra de Tarade, Marion Jaussaud e Gabrielle Valuovin è in programma domenica 30 novembre alle 17.00 nella chiesa di Fervaques.

Espanol :

El domingo 30 de noviembre, a las 17.00 horas, se celebrará en la iglesia de Fervaques un concierto Automne Lyrique a cargo de Syra de Tarade, Marion Jaussaud y Gabrielle Valuovin.

