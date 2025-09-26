Concert Autour de France Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Concert Autour de France
Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26
Venez redécouvrir les plus grands succès de France Gall à travers un spectacle dynamique et émouvant, célébrant l’héritage d’une icône de la chanson française !
Billetterie en mairie (sauf le samedi matin) règlement par chèque (préférence) ou espèces / pas de CB
Gratuit pour les -18ans, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, séniorsTout public
Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00
English :
Come and rediscover France Gall’s greatest hits in a dynamic, moving show celebrating the legacy of a French chanson icon!
Tickets at the town hall (except Saturday mornings) ? payment by cheque (preferred) or cash / no credit cards
Free admission for children under 18, students, people on minimum social benefits, jobseekers, disabled persons and seniors
German :
Entdecken Sie die größten Hits von France Gall in einer dynamischen und bewegenden Show wieder, die das Vermächtnis einer Ikone des französischen Chansons feiert!
Kartenverkauf im Rathaus (außer Samstagmorgen) ? Bezahlung per Scheck (bevorzugt) oder in bar / keine Kreditkarte
Freier Eintritt für Kinder unter 18 Jahren, Studenten, Sozialhilfeempfänger, Arbeitssuchende, Behinderte, Senioren
Italiano :
Venite a riscoprire i più grandi successi di France Gall in uno spettacolo dinamico e commovente che celebra l’eredità di un’icona della chanson francese!
Biglietti presso il Municipio (eccetto il sabato mattina)? Pagamento con assegno (preferibile) o in contanti / non sono ammesse carte di credito
Ingresso gratuito per i minori di 18 anni, gli studenti, i beneficiari di prestazioni sociali minime, le persone in cerca di lavoro, i disabili e gli anziani
Espanol :
Venga a redescubrir los grandes éxitos de France Gall en un espectáculo dinámico y conmovedor que celebra el legado de un icono de la chanson francesa
Entradas en el Ayuntamiento (excepto los sábados por la mañana) ? pago con cheque (preferentemente) o en efectivo / no se aceptan tarjetas de crédito
Entrada gratuita para menores de 18 años, estudiantes, beneficiarios de prestaciones sociales mínimas, solicitantes de empleo, discapacitados y personas mayores
