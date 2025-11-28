Concert Autour de JEAN SEBASTIEN BACH Temple protestant Amnéville

Concert Autour de JEAN SEBASTIEN BACH Temple protestant Amnéville vendredi 28 novembre 2025.

Concert Autour de JEAN SEBASTIEN BACH

Temple protestant 4 rue Pasteur Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 19:30:00
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Les classes du conservatoire célèbre le grand compositeur avec un concert pédagogique où oeuvres célèbres et anecdotes se côtoient.Tout public
Temple protestant 4 rue Pasteur Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 09 52  conservatoire@amneville-les-thermes.com

English :

The conservatory classes celebrate the great composer with an educational concert featuring famous works and anecdotes.

German :

Die Klassen des Konservatoriums feiern den großen Komponisten mit einem pädagogischen Konzert, in dem berühmte Werke und Anekdoten nebeneinander stehen.

Italiano :

Le classi del Conservatorio celebrano il grande compositore con un concerto didattico che presenta opere e aneddoti famosi.

Espanol :

Las clases del Conservatorio celebran al gran compositor con un concierto didáctico que incluye obras famosas y anécdotas.

