Concert autour de la Danse Macabre à la BHVP Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris jeudi 2 octobre 2025.
La Bibliothèque historique de la Ville de Paris vous invite à un nouveau concert de harpe dans sa salle de lecture, interprété par les élèves du conservatoire Mozart.
Suite de la collaboration entre la Bibliothèque historique et le conservatoire Mozart qui a vu les classes de harpe et musique de chambre se produire dans la cour et la salle de lecture de la bibliothèque.
À l’occasion du 600ème anniversaire de la création de la danse macabre du cimetière des Saints Innocents, les élèves du conservatoire joueront des œuvres de Saint-Saëns.
Le jeudi 02 octobre 2025
de 19h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris
https://www.paris.fr/lieux/conservatoire-municipal-w-a-mozart-1595