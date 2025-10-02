Concert autour de la Danse Macabre à la BHVP Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris vous invite à un nouveau concert de harpe dans sa salle de lecture, interprété par les élèves du conservatoire Mozart.

Suite de la collaboration entre la Bibliothèque historique et le conservatoire Mozart qui a vu les classes de harpe et musique de chambre se produire dans la cour et la salle de lecture de la bibliothèque.

À l’occasion du 600ème anniversaire de la création de la danse macabre du cimetière des Saints Innocents, les élèves du conservatoire joueront des œuvres de Saint-Saëns.

Danse macabre par Michael Wolgemut ; Crédits : Wikipedia

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

https://www.paris.fr/lieux/conservatoire-municipal-w-a-mozart-1595