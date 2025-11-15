Concert Autour de l’Art Nouveau Toul

Concert Autour de l’Art Nouveau

Place du Couarail Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 16:00:00

Projet musical porté par le trio Des courbes et des sons , réunissant une mezzo-soprano, une flûtiste et une pianiste.

Ce trio de musique de chambre professionnel met à l’honneur l’Art Nouveau et l’École de Nancy à travers un répertoire raffiné, aux mélodies sinueuses et expressives, évoquant l’élégance et le foisonnement artistique de cette époque emblématique de notre région. Un expérience musicale riche et émouvante.

Inscription conseilléeTout public

Place du Couarail Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 50 50

English :

A musical project by the Des courbes et des sons trio, featuring a mezzo-soprano, a flutist and a pianist.

This professional chamber music trio honors Art Nouveau and the Nancy School through a refined repertoire of sinuous, expressive melodies, evoking the elegance and artistic abundance of this emblematic period in our region. A rich and moving musical experience.

Registration recommended

German :

Musikalisches Projekt, das vom Trio Des courbes et des sons getragen wird, das eine Mezzosopranistin, eine Flötistin und eine Pianistin vereint.

Dieses professionelle Kammermusiktrio ehrt den Jugendstil und die École de Nancy durch ein raffiniertes Repertoire mit gewundenen und ausdrucksstarken Melodien, die die Eleganz und den künstlerischen Überfluss dieser für unsere Region symbolträchtigen Epoche heraufbeschwören. Ein reiches und bewegendes musikalisches Erlebnis.

Anmeldung empfohlen

Italiano :

Un progetto musicale del trio Des courbes et des sons , composto da un mezzosoprano, un flautista e un pianista.

Questo trio professionale di musica da camera rende omaggio all’Art Nouveau e alla Scuola di Nancy attraverso un repertorio raffinato di melodie sinuose ed espressive, che evocano l’eleganza e la ricchezza artistica di questo periodo così emblematico della nostra regione. Un’esperienza musicale ricca ed emozionante.

Iscrizione consigliata

Espanol :

Un proyecto musical del trío Des courbes et des sons , compuesto por una mezzosoprano, un flautista y un pianista.

Este trío profesional de música de cámara rinde homenaje al Art Nouveau y a la Escuela de Nancy a través de un refinado repertorio de melodías sinuosas y expresivas, que evocan la elegancia y la abundancia artística de este periodo tan emblemático de nuestra región. Una experiencia musical rica y conmovedora.

Inscripción recomendada

