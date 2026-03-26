Concert autour de l’orgue

Place Saint-Martial Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Concert autour de l’orgue .

Place Saint-Martial Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 16 70

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English : Concert autour de l’orgue

L’événement Concert autour de l’orgue Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne