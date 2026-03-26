Concert autour de l’orgue Montmorillon
Concert autour de l’orgue Montmorillon jeudi 18 juin 2026.
Concert autour de l’orgue
Place Saint-Martial Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Concert autour de l’orgue .
Place Saint-Martial Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 16 70
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English : Concert autour de l’orgue
L’événement Concert autour de l’orgue Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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