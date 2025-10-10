CONCERT AUTOUR DE RENAUD Lamalou-les-Bains

CONCERT AUTOUR DE RENAUD Lamalou-les-Bains vendredi 10 octobre 2025.

CONCERT AUTOUR DE RENAUD

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Olivier Desmoulins et Laurent Réval vous propose un concert-débat Autour de Renaud

Sa vie, sa carrière, ses chansons.

Spectacle suivi d’un débat avec le public

Entrée 20€

Billetterie en ligne sur le site internet de la commune

ou directement auprès de la mairie de Lamalou les Bains au 04 67 95 63 07

English :

Olivier Desmoulins and Laurent Réval propose a concert-debate Autour de Renaud

His life, his career, his songs.

Show followed by a debate with the audience

Admission 20?

Tickets available online on the commune’s website

or directly from Lamalou les Bains town hall on 04 67 95 63 07

German :

Olivier Desmoulins und Laurent Réval bieten Ihnen eine Konzert-Debatte Rund um Renaud an

Sein Leben, seine Karriere, seine Lieder.

Im Anschluss an das Konzert findet eine Diskussion mit dem Publikum statt

Eintritt 20 ?

Kartenverkauf online auf der Website der Gemeinde

oder direkt im Rathaus von Lamalou les Bains unter 04 67 95 63 07

Italiano :

Olivier Desmoulins e Laurent Réval propongono il concerto-dibattito Autour de Renaud

La sua vita, la sua carriera, le sue canzoni.

Lo spettacolo sarà seguito da un dibattito con il pubblico

Ingresso 20?

Biglietti disponibili online sul sito del comune

o direttamente presso il Municipio di Lamalou les Bains al numero 04 67 95 63 07

Espanol :

Olivier Desmoulins y Laurent Réval proponen un concierto-debate Autour de Renaud

Su vida, su carrera, sus canciones.

El espectáculo irá seguido de un debate con el público

Entrada 20?

Entradas disponibles en línea en la página web del ayuntamiento

o directamente en el Ayuntamiento de Lamalou les Bains en el 04 67 95 63 07

