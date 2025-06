Concert autour des musiques du métissage cabaret triangulaire Loriol-sur-Drôme 24 juin 2025 19:30

Drôme

Concert autour des musiques du métissage cabaret triangulaire Salle de fête Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-24 19:30:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

Avec les élèves de l’Ecole de musique, de l’école Jean-Jacques Rousseau (Loriol), du collège Anne Cartier, et les groupes Coeur de Vach’ et Balanfora.

.

Salle de fête

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 38 70

English :

With students from the Ecole de Musique, Jean-Jacques Rousseau School (Loriol), Anne Cartier College, and bands Coeur de Vach? and Balanfora.

German :

Mit den Schülern der Musikschule, der Schule Jean-Jacques Rousseau (Loriol), des Collège Anne Cartier und den Gruppen Coeur de Vach? und Balanfora.

Italiano :

Con studenti della Scuola di Musica, della Scuola Jean-Jacques Rousseau (Loriol), del Collegio Anne Cartier e dei gruppi Coeur de Vach? e Balanfora.

Espanol :

Con alumnos de la Escuela Superior de Música, de la Escuela Jean-Jacques Rousseau (Loriol), del Colegio Anne Cartier y de los grupos Coeur de Vach? y Balanfora.

L’événement Concert autour des musiques du métissage cabaret triangulaire Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-05-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme