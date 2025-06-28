Concert autour du chalot Écomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert

Concert autour du chalot

Écomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’harmonie Les Chéqueillots organise un concert en plein air.

Sur place, nous accueillerons le public en musique dans un programme varié. Les parcours cuivre de l’école départementale présenteront leurs premiers pas en concert.

Restauration et buvette sur place. .

Écomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté leschequeillots@gmail.com

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English : Concert autour du chalot

L’événement Concert autour du chalot Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)