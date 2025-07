Concert aux 4 vents Rouen

20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-07-26 20:00:00

2025-07-26

Une flûte, un hautbois, une clarinette, un cor et un basson s’unissent pour former dans un même souffle un ensemble étonnant un quintette à vent. Les musiciens de l’Ensemble Octoplus vous invitent à découvrir les charmes multiples de cette formation au travers les œuvres de Haydn, Schubert, Rossini, Tchaikovsky

Nom du lieu Temple Saint-Eloi

20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Concert aux 4 vents

A flute, an oboe, a clarinet, a horn and a bassoon join forces to form an astonishing ensemble: a wind quintet. The musicians of the Octoplus Ensemble invite you to discover the multiple charms of this formation through works by Haydn, Schubert, Rossini, Tchaikovsky and others

Name of venue: Temple Saint-Eloi

German :

Eine Flöte, eine Oboe, eine Klarinette, ein Horn und ein Fagott vereinen sich in einem einzigen Atemzug zu einem erstaunlichen Ensemble: einem Bläserquintett. Die Musiker des Ensembles Octoplus laden Sie ein, die vielfältigen Reize dieser Formation mit Werken von Haydn, Schubert, Rossini und Tschaikowsky zu entdecken

Name des Veranstaltungsorts: Temple Saint-Eloi

Italiano :

Un flauto, un oboe, un clarinetto, un corno e un fagotto si uniscono per formare un ensemble sorprendente: un quintetto di fiati. I musicisti dell’Octoplus Ensemble vi invitano a scoprire il fascino di questa formazione attraverso opere di Haydn, Schubert, Rossini e Tchaikovsky

Nome del luogo: Tempio Saint-Eloi

Espanol :

Una flauta, un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot se unen para formar un conjunto sorprendente: un quinteto de viento. Los músicos del Octoplus Ensemble le invitan a descubrir los múltiples encantos de este conjunto a través de obras de Haydn, Schubert, Rossini y Chaikovski

Nombre del lugar: Temple Saint-Eloi

