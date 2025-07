Concert aux arènes PLAISANCE Plaisance

Concert aux arènes PLAISANCE Plaisance vendredi 1 août 2025.

Concert aux arènes

PLAISANCE Arènes Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

C’est le retour de la soirée Esbouhats dans les arènes de Plaisance !

Un bar, des tapas, un repas… le tout avec des produits du coin et sur scène, des groupes survoltés qui se succèdent.

Par ordre de passage sur scène :

Alma Flamenca

Les incognitos

O Positif

Lous Respounchous

Premier groupe dans l’ordre de passage Alma Flamenca Latina.

Ce quatuor de musiciens talentueux, composé de deux guitares gipsy, d’une guitare électrique et de percussions, vous transporte à chaque occasion dans l’univers chaleureux et vibrant de la musique latino-gipsy… Idéal pour lancer votre soirée et entrer de plain-pied dans l’ambiance de l’été !

Deuxième groupe dans l’ordre de passage Les Incognitos.

Cette formation emblématique du Sud-Ouest réunit six musiciens passionnés. Ils enflamment les rues comme les scènes, offrant des performances inoubliables lors de festivals, de fêtes et d’événements, dans toute l’Europe.

Sans réservation, les concerts sont gratuits.

.

PLAISANCE Arènes Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 45 98 81 15 blebranchu@wanadoo.fr

English :

The Esbouhats evening returns to the Plaisance arenas!

A bar, tapas, a meal… all with local produce, and on stage, a succession of lively bands.

In order of appearance on stage :

Alma Flamenca

Les incognitos

O Positif

Lous Respounchous

First group in the running order: Alma Flamenca Latina.

This quartet of talented musicians, featuring two gipsy guitars, an electric guitar and percussion, transports you to the warm, vibrant world of Latino-gipsy music at every opportunity… Ideal for kicking off your evening and getting right into the summer mood!

Second group in the running order: Les Incognitos.

This emblematic group from the South-West of France brings together six passionate musicians. They set the streets and stages alight, delivering unforgettable performances at festivals, parties and events all over Europe.

Concerts are free of charge and do not require a reservation.

German :

Es ist wieder soweit: Der Esbouhats-Abend in der Arena von Piacenza!

Eine Bar, Tapas, ein Essen… alles mit Produkten aus der Region und auf der Bühne wechseln sich überdrehte Gruppen ab.

In der Reihenfolge, in der sie auf der Bühne auftreten:

Alma Flamenca

Die Inkognitos

O Positif

Lous Respounchous

Erste Gruppe in der Reihenfolge der Auftritte: Alma Flamenca Latina.

Dieses Quartett talentierter Musiker, das aus zwei Gipsy-Gitarren, einer elektrischen Gitarre und Schlagzeug besteht, entführt Sie bei jeder Gelegenheit in die warme und vibrierende Welt der Latino-Gipsy-Musik… Ideal, um Ihren Abend zu eröffnen und direkt in Sommerstimmung zu kommen!

Zweite Band in der Reihenfolge ihres Auftritts: Les Incognitos.

Diese emblematische Formation aus dem Südwesten Frankreichs vereint sechs leidenschaftliche Musiker. Sie bringen die Straßen und Bühnen zum Beben und bieten unvergessliche Auftritte auf Festivals, Partys und Veranstaltungen in ganz Europa.

Die Konzerte sind kostenlos und müssen nicht reserviert werden.

Italiano :

La serata Esbouhats torna nelle arene della Plaisance!

Un bar, delle tapas, un pasto… tutto con prodotti locali e un susseguirsi di vivaci band sul palco.

In ordine di apparizione sul palco:

Alma Flamenca

Les incognitos

O Positif

Lous Respounchous

Primo gruppo in ordine di arrivo: Alma Flamenca Latina.

Questo quartetto di talentuosi musicisti, composto da due chitarre gitane, una chitarra elettrica e percussioni, vi trasporterà in ogni occasione nel caldo e vibrante mondo della musica gitana latina… Ideale per dare il via alla vostra serata e per entrare nell’atmosfera estiva!

Secondo gruppo in ordine di tempo: Les Incognitos.

Questo gruppo emblematico del sud-ovest della Francia è composto da sei musicisti appassionati. Infiammano le strade e i palcoscenici con esibizioni indimenticabili in occasione di festival, feste ed eventi in tutta Europa.

I concerti sono gratuiti e non necessitano di prenotazione.

Espanol :

¡La velada de los Esbouhats vuelve a los ruedos de Plaisance!

Un bar, tapas, una comida… todo con productos locales y una sucesión de animados grupos sobre el escenario.

Por orden de aparición en el escenario

Alma Flamenca

Los incógnitos

O Positif

Lous Respounchous

Primer grupo en el orden de actuación: Alma Flamenca Latina.

Este cuarteto de talentosos músicos, compuesto por dos guitarras gitanas, una guitarra eléctrica y percusión, le transportará en todo momento al cálido y vibrante mundo de la música gitana latina… Ideal para comenzar la velada y entrar de lleno en el ambiente estival

Segundo grupo en el orden de actuación: Les Incognitos.

Este emblemático grupo del suroeste de Francia está formado por seis músicos apasionados. Con sus inolvidables actuaciones en festivales, fiestas y eventos de toda Europa, incendian las calles y los escenarios.

Los conciertos son gratuitos y no requieren reserva previa.

L’événement Concert aux arènes Plaisance a été mis à jour le 2025-07-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65