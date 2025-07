CONCERT AUX BONDONS Les Bondons

Eglise du village Les Bondons Lozère

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2025-08-03 17:30:00

2025-08-03

Pour ce concert exceptionnel Mario Forte violoniste, compositeur et performer s’associe à la chanteuse baroque lozérienne Mathilde Thomassin.

Mario Forte est violoniste, compositeur et performer. Il possède une approche éclectique et instinctive de la musique, s’ouvrant à divers genres tels que le jazz, le classique, le flamenco, la world music…son style se caractérise par une forte improvisation et une grande énergie.

Pour ce concert exceptionnel il s’associe à la chanteuse baroque lozérienne Mathilde Thomassin, croisant leurs univers musicaux. Pour l’occasion, Mario Forte a composé pour la voix, le violon, et même la viole d’amour, un instrument baroque qu’on a rarement l’occasion d’entendre…ce sera le cas cet été dans la très belle église des Bondons, ne ratez pas cette occasion ! .

Eglise du village Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 6 88 16 75 94

English :

Mario Forte, violinist, composer and performer, joins forces with Lozère baroque singer Mathilde Thomassin for this exceptional concert.

German :

Für dieses außergewöhnliche Konzert schließt sich der Geiger, Komponist und Performer Mario Forte mit der Barocksängerin Mathilde Thomassin aus Lozère zusammen.

Italiano :

Mario Forte, violinista, compositore e interprete, si unisce alla cantante barocca di Lozère Mathilde Thomassin per questo concerto eccezionale.

Espanol :

Mario Forte, violinista, compositor e intérprete, se une a la cantante barroca de Lozère Mathilde Thomassin para este concierto excepcional.

