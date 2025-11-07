Concert aux bougies Colmar

A la lueur d’une bougie, profitez d’un concert avec la voix de la mezzo-soprano Elina Danielian-Mykheieva de l’opéra d’Odessa, accompagnée d’Aleg Tryfanenkau au piano et de Stas Fekete au violoncelle.

Sa voix profonde et mélodieuse vous guidera à travers les chefs-d’œuvre intemporels de Ca¿cini, Schubert, Bizet, Piazzola en les entrelaçant avec les paroles de mélodies ukrainiennes.

Chaque note est une aventure romantique qui touchera les cordes les plus intimes de votre âme.

Le concert est au profit des orphelins de guerre en Ukraine. .

7 avenue de Rome Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

English :

Enjoy a candlelit concert featuring the voice of Odessa Opera mezzo-soprano Elina Danielian-Mykheieva, accompanied by Aleg Tryfanenkau on piano and Stas Fekete on cello.

German :

Genießen Sie bei Kerzenschein ein Konzert mit der Stimme der Mezzosopranistin Elina Danielian-Mykheieva von der Oper Odessa, begleitet von Aleg Tryfanenkau am Klavier und Stas Fekete am Cello.

Italiano :

Godetevi un concerto a lume di candela con la voce del mezzosoprano Elina Danielian-Mykheieva dell’Opera di Odessa, accompagnata da Aleg Tryfanenkau al pianoforte e Stas Fekete al violoncello.

Espanol :

Disfrute de un concierto a la luz de las velas con la voz de la mezzosoprano Elina Danielian-Mykheieva, de la Ópera de Odessa, acompañada al piano por Aleg Tryfanenkau y al violonchelo por Stas Fekete.

