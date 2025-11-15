Concert aux bougies Elina Danielian-Mykheieva Saverne

Concert aux bougies Elina Danielian-Mykheieva Saverne samedi 15 novembre 2025.

Concert aux bougies Elina Danielian-Mykheieva

Église protestante Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15

Ne manquez pas le concert aux bougies organisé au profit des orphelins de guerre en Ukraine.   .

Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47  contact@tourisme-saverne.fr

