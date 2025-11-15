Concert aux bougies Elina Danielian-Mykheieva Saverne
Concert aux bougies Elina Danielian-Mykheieva
Église protestante Saverne Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Ne manquez pas le concert aux bougies organisé au profit des orphelins de guerre en Ukraine. .
Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
