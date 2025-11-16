Concert aux bougies: Le souffle de l’âme

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:45:00

Date(s) :

2025-11-16

Elina Danielian-Mikheiva, star de l’Opéra d’Odessa et mezzo-soprano reconnue, vous invite à une inoubliable soirée aux chandelles.

Sa voix profonde et mélodieuse vous guidera à travers les chefs-d’œuvre intemporels de Caccini, Schubert, Bizet, Piazzola en les entrelaçant avec les paroles de mélodies ukrainiennes.

Le chant sera accompagné par le pianiste Aleg Trifanenkau et le violoncelle Stas Fekete.

Votre billet n’est pas seulement une entrée dans le monde du grand art. C’est un pas vers la réalisation des rêves de Noël des orphelins ukrainiens, des enfants handicapés et des enfants des héros tombés au champ d’honneur. Venez profiter de ce spectacle exquis et donner de l’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.

Tous les fonds récoltés seront reversés à des actions de soutien aux orphelins de guerre ukrainiens.

Ne manquez pas cette soirée de beauté, d’espoir et de solidarité ! .

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 98 78 43 soutenezlesorphelinsukrainiens@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert aux bougies: Le souffle de l’âme Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace