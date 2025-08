Concert aux Chandelles au Château Soutard Château Soutard Saint-Émilion

Concert aux Chandelles au Château Soutard

samedi 23 août 2025.

Château Soutard
1 Lieu-dit Soutard
Saint-Émilion
Gironde

Le samedi 23 août, venez vivre une parenthèse hors du temps dans l’atmosphère unique du Château Soutard. Dans la cour du domaine, à la tombée du jour, laissez-vous porter par un concert de piano en plein air, mettant à l’honneur les plus belles musiques du cinéma. Une ambiance intimiste et chaleureuse vous attend, sublimée par la lumière des bougies. La soirée comprendra également une dégustation de deux Grands Crus Classés Château Soutard et Château Larmande. Un moment singulier, entre vin, musique et patrimoine, à savourer au cœur des vignes. Réservation obligatoire.

Tarifs 33€ pour les adultes, 20€ pour les mineurs .

Château Soutard 1 Lieu-dit Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 32 36 booking@soutard.com

