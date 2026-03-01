Concert aux chandelles CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac
Concert aux chandelles
CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Chants polyphoniques de femmes.
Repas sur réservations.
Concert au chapeau.
+33 6 98 34 18 27 association@denoustetemps.fr
English :
Women’s polyphonic singing.
Meals on reservation.
Hat concert.
