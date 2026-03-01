Concert aux chandelles CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

Concert aux chandelles

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Début : 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13

2026-03-13

Chants polyphoniques de femmes.
Repas sur réservations.
Concert au chapeau.
CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 34 18 27  association@denoustetemps.fr

English :

Women’s polyphonic singing.
Meals on reservation.
Hat concert.

L’événement Concert aux chandelles Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

