Concert aux chandelles CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

Concert aux chandelles

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Chants polyphoniques de femmes.

Repas sur réservations.

Concert au chapeau.

.

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 34 18 27 association@denoustetemps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Women’s polyphonic singing.

Meals on reservation.

Hat concert.

L’événement Concert aux chandelles Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65