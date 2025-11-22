Concert aux chandelles Castillon-la-Bataille

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Samedi 22 novembre Venez vivre ce concert qui réinterprétera vos musiques de films de préférées.

Dimanche 23 novembre concert dédié aux musiques de Noël .

Centre culturel Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 65 94

