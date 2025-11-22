Concert aux chandelles Castillon-la-Bataille
Concert aux chandelles
Centre culturel Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-11-23
Samedi 22 novembre Venez vivre ce concert qui réinterprétera vos musiques de films de préférées.
Dimanche 23 novembre concert dédié aux musiques de Noël .
Centre culturel Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 65 94
