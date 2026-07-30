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AGENDA · Saint-Émilion

Concert aux Chandelles Château Soutard Saint-Émilion

samedi 22 août 2026 · Saint-Émilion

Concert aux Chandelles Château Soutard Saint-Émilion

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Soutard
Ville
33330 Saint-Émilion
Département
Gironde
Tarif
32.79 32.79 Tarif de base plein tarif

Saint-Émilion

Concert aux Chandelles Château Soutard

Soutard Saint-Émilion Gironde

Tarif : 32.79 – 32.79 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

A Saint Emilion, au Château Soutard, site classé monument historique, laissez-vous envoûter par une soirée inoubliable en extérieur lors d’un concert aux chandelles qui débutera à 21h30. Dès 19h30 Etabli Food truck vous proposera une petite restauration sur site et vous profiterez pour patienter d’une dégustation exclusive de deux grands crus classés.   .

Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert aux Chandelles Château Soutard

L’événement Concert aux Chandelles Château Soutard Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Saint-Emilion

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