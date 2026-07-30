Concert aux Chandelles Château Soutard Saint-Émilion
samedi 22 août 2026 · Saint-Émilion
Informations pratiques
Saint-Émilion
Concert aux Chandelles Château Soutard
Soutard Saint-Émilion Gironde
Tarif : 32.79 – 32.79 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
A Saint Emilion, au Château Soutard, site classé monument historique, laissez-vous envoûter par une soirée inoubliable en extérieur lors d’un concert aux chandelles qui débutera à 21h30. Dès 19h30 Etabli Food truck vous proposera une petite restauration sur site et vous profiterez pour patienter d’une dégustation exclusive de deux grands crus classés. .
Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert aux Chandelles Château Soutard
L’événement Concert aux Chandelles Château Soutard Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Saint-Emilion
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