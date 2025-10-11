Concert aux chandelles Cœuvres-et-Valsery

Concert aux chandelles

3 Place Auguste Reberot Cœuvres-et-Valsery Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

2025-10-11

Venez passer un bon moment au sein de notre église devant un groupe de musique irlandaise.

3 Place Auguste Reberot Cœuvres-et-Valsery 02600 Aisne Hauts-de-France info@svtourisme.fr

English :

Come and enjoy a good time in our church with a group of Irish musicians.

German :

Verbringen Sie eine gute Zeit in unserer Kirche vor einer irischen Musikgruppe.

Italiano :

Venite a godervi un po’ di musica irlandese nella nostra chiesa.

Espanol :

Ven a disfrutar de la música irlandesa en nuestra iglesia.

