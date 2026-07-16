Informations pratiques

Guewenheim

Concert aux chandelles

Rue de la Chapelle Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 20:15:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les Petits Chanteurs de Guwenheim vous invitent à leur concert aux chandelles en plein air. En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Eglise de Guewenheim.

Les Petits Chanteurs de Guwenheim vous invitent à leur concert aux chandelles en plein air. En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Eglise de Guewenheim. 0 .

Rue de la Chapelle Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 50 67

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English :

The Petits Chanteurs de Guwenheim invite you to their candlelit outdoor concert. In case of bad weather, the concert will take place at the Guewenheim Church.

L’événement Concert aux chandelles Guewenheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach