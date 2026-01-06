Concert aux chandelles | Le Quatuor à cordes KADENZA | Festi Classique Eglise Saint Maclou Ars
Concert aux chandelles | Le Quatuor à cordes KADENZA | Festi Classique Eglise Saint Maclou Ars samedi 26 septembre 2026.
Concert aux chandelles | Le Quatuor à cordes KADENZA | Festi Classique
Eglise Saint Maclou 2 Rue de l’Église Ars Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
cocktail compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Ombre et Lumière, de la tradition à l’exil le programme commence dans la rigueur du classicisme viennois pour s’ouvrir vers l’émotion pure et les grands espaces.
Eglise Saint Maclou 2 Rue de l’Église Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61 annemariemb@orange.fr
English :
Ombre et Lumière, from tradition to exile: the program begins with the rigor of Viennese classicism, opening up to pure emotion and wide-open spaces.
