Concert aux chandelles | Le Quatuor à cordes KADENZA | Festi Classique Eglise Saint Maclou Ars

Concert aux chandelles | Le Quatuor à cordes KADENZA | Festi Classique

Eglise Saint Maclou 2 Rue de l’Église Ars Charente

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

cocktail compris

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

2026-09-26

Ombre et Lumière, de la tradition à l’exil le programme commence dans la rigueur du classicisme viennois pour s’ouvrir vers l’émotion pure et les grands espaces.

Eglise Saint Maclou 2 Rue de l’Église Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61 annemariemb@orange.fr

English :

Ombre et Lumière, from tradition to exile: the program begins with the rigor of Viennese classicism, opening up to pure emotion and wide-open spaces.

