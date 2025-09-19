Concert aux chandelles Ornans
Eglise de Bonnevaux-le-Prieuré Ornans Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19 22:30:00
2025-09-19
Le 19 septembre à 20h30, l’association TEM’PO accueillera David DEMANGE et Marc TOGONAL pour un duo guitare/violon à la seule lueur des chandelles en l’Eglise de Bonnevaux-le-Prieuré !
David et Marc vous feront vibrer au son des musiques dites « savantes » et populaires de Paganini à Tchaïkovski, en passant par la musique des Balkans… La promesse d’un moment intimiste exceptionnel !
Tarif de base 12 € .
Eglise de Bonnevaux-le-Prieuré Ornans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
