Concert aux chandelles Ornans

Concert aux chandelles

Eglise de Bonnevaux-le-Prieuré Ornans Doubs

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 22:30:00

2025-09-19

Le 19 septembre à 20h30, l’association TEM’PO accueillera David DEMANGE et Marc TOGONAL pour un duo guitare/violon à la seule lueur des chandelles en l’Eglise de Bonnevaux-le-Prieuré !

David et Marc vous feront vibrer au son des musiques dites « savantes » et populaires de Paganini à Tchaïkovski, en passant par la musique des Balkans… La promesse d’un moment intimiste exceptionnel !

Tarif de base 12 € .

Eglise de Bonnevaux-le-Prieuré Ornans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

