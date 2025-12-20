Concert aux chandelles

Salle polyvalente Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

A la croisée du conte et du concert Une Soirée Sans Souci à la cour de Frédéric II de Prusse raconté et interprété par le duo Sostenuto. Collation surprise et gourmande offerte dans l’esprit de l’époque et en présence des artistes.

Salle polyvalente Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 52 39 94

English : Concert aux chandelles

At the crossroads of storytelling and concert: Une Soirée Sans Souci à la cour de Frédéric II de Prusse narrated and performed by the Sostenuto duo. A surprise gourmet snack in the spirit of the period, in the presence of the artists.

L’événement Concert aux chandelles Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2025-12-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin