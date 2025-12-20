Concert aux chandelles Saint-Pardoux-la-Rivière
Concert aux chandelles Saint-Pardoux-la-Rivière samedi 10 janvier 2026.
Concert aux chandelles
Salle polyvalente Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-01-10
A la croisée du conte et du concert Une Soirée Sans Souci à la cour de Frédéric II de Prusse raconté et interprété par le duo Sostenuto. Collation surprise et gourmande offerte dans l’esprit de l’époque et en présence des artistes.
Salle polyvalente Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert aux chandelles
At the crossroads of storytelling and concert: Une Soirée Sans Souci à la cour de Frédéric II de Prusse narrated and performed by the Sostenuto duo. A surprise gourmet snack in the spirit of the period, in the presence of the artists.
