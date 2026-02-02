CONCERT AUX CHANDELLES PALAIS NIEL Toulouse
CONCERT AUX CHANDELLES PALAIS NIEL Toulouse mercredi 8 avril 2026.
CONCERT AUX CHANDELLES
PALAIS NIEL 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Venez écouter un concert dans un cadre magnifique à l’acoustique exceptionnelle !
Prenez place dans le grand Salon du Palais Niel avec les musiciens de l’ONCT, Kristi Gjezi, Eleonore Epp, Bruno Dubarry, Juliette Gil et Sarah Iancu pour un programme 100% classique.
Beethoven Quintette op.29
Brahms Quintette op.111 .
PALAIS NIEL 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 7 49 16 86 00 les.musiciens.au.palais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a concert in a magnificent setting with exceptional acoustics!
L’événement CONCERT AUX CHANDELLES Toulouse a été mis à jour le 2026-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE