CONCERT AUX CHANDELLES PALAIS NIEL Toulouse

CONCERT AUX CHANDELLES

PALAIS NIEL 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Venez écouter un concert dans un cadre magnifique à l’acoustique exceptionnelle !

Prenez place dans le grand Salon du Palais Niel avec les musiciens de l’ONCT, Kristi Gjezi, Eleonore Epp, Bruno Dubarry, Juliette Gil et Sarah Iancu pour un programme 100% classique.

Beethoven Quintette op.29

Brahms Quintette op.111 .

PALAIS NIEL 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 7 49 16 86 00 les.musiciens.au.palais@gmail.com

English :

Come and enjoy a concert in a magnificent setting with exceptional acoustics!

