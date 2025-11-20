Concert aux Docks Baboukan and the Fine Asses Cahors

Concert aux Docks Baboukan and the Fine Asses

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-11-20 21:00:00

Trio solaire, Baboucan and the Fine Asses fait naître un voyage collectif, où les émotions se transforment en paysages à explorer ensemble. Leur groove pop frétillante est portée par une voix grave et lumineuse, accompagnée des rythmes vocaux d’un beatboxeur-percussionniste et de guitares ciselées et vibrantes. Leur complicité tisse un lien invisible entre les musicien·nes et le public. Parenthèse chaleureuse dans le tumulte du quotidien, un instant rare où la magie refait surface, où l’on se sent un peu moins seul·e. .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

A solar trio, Baboucan and the Fine Asses create a collective journey, where emotions are transformed into landscapes to be explored together

German :

Als sonniges Trio lassen Baboucan and the Fine Asses eine kollektive Reise entstehen, bei der sich Emotionen in Landschaften verwandeln, die es gemeinsam zu erkunden gilt

Italiano :

Trio solare, Baboucan e i Fine Asses creano un viaggio collettivo, dove le emozioni si trasformano in paesaggi da esplorare insieme

Espanol :

Un trío soleado, Baboucan and the Fine Asses crean un viaje colectivo, donde las emociones se transforman en paisajes que explorar juntos

