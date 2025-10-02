Concert aux Docks BØL + Kokyages Cahors

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-02 21:00:00

2025-10-02

BØL:

BØL ne dit de rien, mais parle à l’imaginaire à travers un son brûlant, sans les mots

BØL ne dit de rien, mais parle à l’imaginaire à travers un son brûlant, sans les mots. Un flux de polyrythmies multiples qui dialoguent avec une énergie instinctive, sorte de fureur entrelacée de couleurs suspendues, où chaque seconde poursuit l’obsession de la communion par la transe et le lâcher-prise de la danse. Un exutoire fait de réminiscences celle d’un club berlinois dont on saisit l’énergie par une porte laissée entrebâillée !

En ouverture, KOKYAGES:

Un groupe lotois mêlant rock progressif et pop et composé de 5 jeunes musiciens passionnés, apportant fraîcheur et énergie à leurs compositions. Ils façonnent un univers musical unique depuis 2023 ! .

English :

BØL says nothing, but speaks to the imagination through a burning sound, without words

German :

BØL sagt nichts, sondern spricht die Vorstellungskraft durch einen heißen Sound an, ohne Worte

Italiano :

BØL non dice nulla, ma parla all’immaginazione attraverso un suono bruciante, senza parole

Espanol :

BØL no dice nada, pero habla a la imaginación a través de un sonido ardiente, sin palabras

