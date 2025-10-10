Concert aux Docks Collectif Caminaïre + Duo PuechGourdon Cahors
Concert aux Docks Collectif Caminaïre + Duo PuechGourdon Cahors vendredi 10 octobre 2025.
Concert aux Docks Collectif Caminaïre + Duo PuechGourdon
430 allée des Soupirs Cahors Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
COLLECTIF CAMINAÏRE:
Concert de restitution du collectif Caminaires
COLLECTIF CAMINAÏRE:
Concert de restitution du collectif Caminaires. Issu de la formation éponyme, le groupe chemine à douze, aux côtés d’un répertoire oral foisonnant, cadencé et occitan. Le projet inspirer, expirer la matière sonore et proposer une lecture sensible d’un répertoire traditionnel. Le collectif invite à entendre ce qui n’est pas permis, ce qui craque, crie et surprend.
DUO PUECHGOURDON:
Il y a dans la forme des duos, une évidence. Ces musiciens avancent ensemble, ils savent aussi le moment délicat ou les choses deviennent ténues… Musique en suspens, elle est de celle qui chemine.
Jacques Puech cabrette & chant
Yann Gourdon vielle à roue
En collaboration avec Sirventés , coopérative artistique .
430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie
English :
COLLECTIF CAMINAÏRE:
Concert for the Caminaires collective
German :
KOLLEKTIV CAMINAIRES:
Abschlusskonzert des Kollektivs Caminaires
Italiano :
COLLECTIF CAMINAÏRE:
Concerto in occasione del ritorno del collettivo Caminaires
Espanol :
COLECTIVO CAMINAIRE:
Concierto de regreso del colectivo Caminaires
L’événement Concert aux Docks Collectif Caminaïre + Duo PuechGourdon Cahors a été mis à jour le 2025-08-08 par OT Cahors Vallée du Lot