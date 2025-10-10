Concert aux Docks Collectif Caminaïre + Duo PuechGourdon Cahors

Concert de restitution du collectif Caminaires. Issu de la formation éponyme, le groupe chemine à douze, aux côtés d’un répertoire oral foisonnant, cadencé et occitan. Le projet inspirer, expirer la matière sonore et proposer une lecture sensible d’un répertoire traditionnel. Le collectif invite à entendre ce qui n’est pas permis, ce qui craque, crie et surprend.

Il y a dans la forme des duos, une évidence. Ces musiciens avancent ensemble, ils savent aussi le moment délicat ou les choses deviennent ténues… Musique en suspens, elle est de celle qui chemine.

Jacques Puech cabrette & chant

Yann Gourdon vielle à roue

En collaboration avec Sirventés , coopérative artistique .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

