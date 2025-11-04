Concert aux Docks défilé de mode « Lot pour Toits » Cahors

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-04 18:00:00

« Lot Pour Toits », en coopération avec « La Maison de la Région de Cahors/Figeac » et « Les Entreprises s’Engagent », est ravi de proposer un événement qui promet de bousculer les codes et d’illuminer la scène locale un défilé de mode décalé ! Une soirée placée sous le signe de la diversité et de la solidarité. Loin des standards habituels, ce défilé mettra à l’honneur toutes les beautés, toutes les singularités, pour célébrer nos différences. Notre objectif ? Changer les regards, casser les assignations. Venez nombreux.ses pour applaudir l’audace, l’originalité et la richesse de la diversité humaine. C’est une occasion unique de partager un moment de convivialité et de soutien à des valeurs essentielles. .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

« Lot Pour Toits », in cooperation with « La Maison de la Région de Cahors/Figeac » and « Les Entreprises s?Engagent », is delighted to offer an event that promises to shake things up and light up the local scene: a quirky fashion show! An evening of diversity and solidarity

German :

« Lot Pour Toits » freut sich, in Zusammenarbeit mit « La Maison de la Région de Cahors/Figeac » und « Les Entreprises s?Engagent » eine Veranstaltung anbieten zu können, die die Codes aufbrechen und die lokale Szene zum Leuchten bringen wird: eine schräge Modenschau! Ein Abend im Zeichen von Vielfalt und Solidarität

Italiano :

« Lot Pour Toits », in collaborazione con « La Maison de la Région de Cahors/Figeac » e « Les Entreprises s?Engagent », è lieta di proporre un evento che promette di scuotere e illuminare la scena locale: una sfilata di moda eccentrica! Una serata all’insegna della diversità e della solidarietà

Espanol :

« Lot Pour Toits », en colaboración con « La Maison de la Région de Cahors/Figeac » y « Les Entreprises s’Engagent », se complace en ofrecer un evento que promete agitar e iluminar la escena local: ¡un desfile de moda estrafalario! Una velada de diversidad y solidaridad

