Concert aux Docks DEMI PORTION + Léon Lia + Le Zinc, Cahors

Je sais rapper mais j’voulais pas être rappeur ! Un artiste qui marche bien devait être un menteur

Je sais rapper mais j’voulais pas être rappeur ! Un artiste qui marche bien devait être un menteur. Demi Portion, sur son morceau Retour aux sources, nous parle de celui qu’il ne voulait pas être. Il nous montre aussi celui qu’il cherche à être un rappeur aguerri, qui pour autant ne ment pas, et reste fidèle à lui-même. Depuis près de vingt-cinq ans, l’artiste sétois ne se trahit pas, et dialogue avec son public, en toute sincérité. Ce dialogue avec le public, il le tisse sur les réseaux sociaux, mais aussi sur scène, son terrain de jeu favori depuis ses débuts.

Sur son dernier projet qui sort le 17 janvier 2020, Demi-Portion retourne vers le boom-bap , vers La Bonne Ecole comprendre celle du hip-hop. Un observateur inattentif prendrait ce choix pour un retour en arrière, de la nostalgie. Mais ceux qui suivent Demi P savent que cet album n’est que la suite logique de la trajectoire d’un artiste qui garde toujours un œil sur ses racines, et l’autre sur son public.

Sur les 18 titres, on croise Brassens, icône sétoise, Mireille Mathieu, mais aussi Bigflo et Oli, Scylla, Grand Corps Malade, ou Davodka. L’album revêt les couleurs de l’intime, mais aussi de l’urgence politique, sur laquelle Rachid s’exprime avec la franchise qui le caractérise. Et, au détour d’un couplet sur Rétro, on croise la phrase qui définit sans doute le mieux le parcours de Demi-Portion Garder mon identité, désolé ça s’refuse pas. .

