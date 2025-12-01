Concert aux Docks GiGiGi Cahors
Concert aux Docks GiGiGi Cahors jeudi 11 décembre 2025.
Concert aux Docks GiGiGi
430 allée des Soupirs Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-11 21:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
GiGiGi (alternative rock jazz fondant)
Trio franco-italien composé par ordre de grandeur Anna (clarinette basse, voix), Terri (guitare électrique, voix) et Matteo (batterie, voix)
GiGiGi (alternative rock jazz fondant)
Trio franco-italien composé par ordre de grandeur Anna (clarinette basse, voix), Terri (guitare électrique, voix) et Matteo (batterie, voix). Leur musique oscille entre des paysages sonores hypnotiques et un groove captivant, s’ancrent dans un mélange d’influences jazz, rock et électro-pop.
GiGiGi s’inspirant d’artistes tels que Sam Gendel, Still House Plants, Mac de Marco et Able Noise.
Le trio est lauréat occijazz 2025 ! .
430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie
English :
GiGiGi (alternative rock jazz fondant)
Franco-Italian trio composed by order of size: Anna (bass clarinet, vocals), Terri (electric guitar, vocals) and Matteo (drums, vocals)
German :
GiGiGi (Alternative Rock Jazz Fondant)
Italienisch-französisches Trio, das sich der Größe nach wie folgt zusammensetzt: Anna (Bassklarinette, Stimme), Terri (E-Gitarre, Stimme) und Matteo (Schlagzeug, Stimme)
Italiano :
GiGiGi (fondente jazz rock alternativo)
Trio franco-italiano composto da, in ordine di grandezza: Anna (clarinetto basso, voce), Terri (chitarra elettrica, voce) e Matteo (batteria, voce)
Espanol :
GiGiGi (rock alternativo jazz fondant)
Trío franco-italiano compuesto, por orden de tamaño: Anna (clarinete bajo, voz), Terri (guitarra eléctrica, voz) y Matteo (batería, voz)
