Concert aux Docks HAÏDOUTI ORKESTAR + Steven Reinhardt Quartet, Cahors

Concert aux Docks HAÏDOUTI ORKESTAR + Steven Reinhardt Quartet

430 allées des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Comme un signe, le vendredi 23 janvier 2026 est une date de bonne augure, jour de l’anniversaire de la naissance de Django Reinhardt il y a 116 ans ! Promesse d’une soirée incroyable avec Haïdouti Orkestar et Steven Reinhardt Quartet…

430 allées des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

English :

As if on cue, Friday January 23, 2026 is an auspicious date, the anniversary of Django Reinhardt?s birth 116 years ago! The promise of an incredible evening with Haïdouti Orkestar and Steven Reinhardt Quartet?

