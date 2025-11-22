Concert aux Docks La Ruda + Martine Cahors

Concert aux Docks La Ruda + Martine Cahors samedi 22 novembre 2025.

Concert aux Docks La Ruda + Martine

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

LA RUDA:

Il n’y a pas de fumée sans feu et la rumeur a fait son œuvre

LA RUDA:

Il n’y a pas de fumée sans feu et la rumeur a fait son œuvre. Vous le savez sans doute depuis quelques temps La Ruda est de retour aux affaires même s’il a fallu 5 ans pour souffler sur des braises jamais vraiment éteintes. Heureux de retrouver la scène et de relancer la machine à foudre. Inquiets d’être foudroyés. Impatients de démontrer que ce ne sera pas le cas. Malheureusement Rodolphe ne sera pas des nôtres. Il se consacre désormais à d’autres aventures et il vous salue bien. Daddy quant à lui passe son tour, faute de temps, et vous transmet ses meilleurs souvenirs. Ni feu ni fumée ni rumeur. Ils nous manqueront à l’évidence mais Elias (trombone) et David (trompette) sauront leur faire honneur, fiers d’être là comme nous de les accueillir. Le groupe a aujourd’hui 30 piges mais croyez-nous restent l’instinct du meilleur et l’enthousiasme violent. Alors c’est dit ! La Ruda jouera sa partie telle qu’elle a toujours été et telle qu’elle sera toujours… Dans l’envie et dans l’envoi. Soyez les bienvenus !

En ouverture, MARTINE:

Martine a grandi. Et elle est vénère. Elle a fait semblant pendant toutes ces années d’être la parfaite petite fille, jolie, mignonne, polie. Mais elle en a marre de sourire à ses vieux tontons qui matent sa culotte. Elle en a marre de ce monde qui détruit les rêves et les corps.

Martine a grandi. Elle a découvert l’horreur du monde, le racisme, la misogynie et le capitalisme. Martie a grandi et a des choses à dire. Martine, c’est du Rock saupoudré d’une dose d’électro et punk en français. C’est la révolte de Martine à l’âge adulte. Une révolte contre la folie du monde, contre la société de surconsommation qui détruit les corps et les rêves, contre l’oppression des peuples. Entre ironie et textes engagés, Martine nous invite à danser sur les cendres de notre humanité. .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

LA RUDA:

Where there’s smoke, there’s fire and rumour has done its work

German :

DIE RUDA:

Es gibt keinen Rauch ohne Feuer und das Gerücht hat sein Werk getan

Italiano :

LA RUDA:

Dove c’è fumo c’è arrosto e le voci hanno fatto il loro lavoro

Espanol :

LA RUDA:

Donde hay humo hay fuego y el rumor ha hecho su trabajo

