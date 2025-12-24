Concert aux Docks LES CROQUANTS + Saf Feh

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 21 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 21:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Ça fait 25 ans qu’il est 22h30 et que la soirée (re)commence !

Pendant des centaines de concerts où la bière coulait à flot, Danito et Kif ont dépoussiéré la chanson française de façon festive et populaire tout en lui rendant hommage.

Le 16 octobre 1999, dans un bar de Narbonne, il fut un concert plus marquant que les autres puisque ce soir-là a eu lieu l’enregistrement de leur mythique premier album Ça sent la bière

Ça fait 25 ans qu’il est 22h30 et que la soirée (re)commence !

Pendant des centaines de concerts où la bière coulait à flot, Danito et Kif ont dépoussiéré la chanson française de façon festive et populaire tout en lui rendant hommage.

Le 16 octobre 1999, dans un bar de Narbonne, il fut un concert plus marquant que les autres puisque ce soir-là a eu lieu l’enregistrement de leur mythique premier album Ça sent la bière. Un live qui n’a pas pris une ride !

C’est pour fêter cet anniversaire que Les Croquants ont décidé de repartir sur les routes pour seulement 25 concerts afin de retrouver leur public dans tout l’hexagone ! .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s been 25 years since 10:30pm and the evening (re)begins!

During hundreds of beer-fueled concerts, Danito and Kif have been dusting off French chanson in a festive and popular way, while paying tribute to it at the same time.

On October 16, 1999, in a bar in Narbonne, there was one concert that stood out from all the others: the recording of their legendary debut album Ça sent la bière

L’événement Concert aux Docks LES CROQUANTS + Saf Feh Cahors a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Cahors Vallée du Lot