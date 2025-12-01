Concert aux Docks les rencontres Ré’Percutantes, une après-midi musicale et récréative Cahors

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

14h00 Kiki et son orgue de barbarie déambule dans les Docks, deux personnages burlesques, Topinambour et Rutabaga et l’atelier de clown de Loïc Bayle interviennent lors de l’accueil du public, un échassier déambule lors d’un lâcher de clowns.

15h Spectacle AVEZ-VOUS VU LE PERE NOËL ? Avec la participation de la BATÉRIA DE LA DIFFÉRENCE

Les nouvelles aventures de Bosco à la recherche du père Noël de port en port, d’escale en escale, notre Bosco, son chapeau rivé sur la tête, cherche désespérément le Père Noël

Ses aventures lui font parcourir le monde sur fond de percussions, mais il a besoin d'un équipage supplémentaire et les enfants vont être conviés à aider notre ami dans sa quête. De pays en pays, à travers Mers et Océans, aux rythmes d'Afrique, de Samba, Salsa, Reggae, Chacha et musique indienne, chaque escale est prétexte à la découverte d'un pays et de percussions du monde. .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

2:00 pm: Kiki and his barrel organ stroll through the Docks, two burlesque characters, Topinambour and Rutabaga, and Loïc Bayle?s clown workshop welcome the public, and a stilt walker takes part in a clown release.

3pm: Show « AVEZ-VOU VU LE PERE NOËL? With the participation of BATÉRIA DE LA DIFFÉRENCE

The new adventures of Bosco in search of Santa Claus: from port to port, stopover to stopover, our Bosco, his hat fixed on his head, is desperately looking for Santa Claus

German :

14:00 Uhr: Kiki und ihre Drehorgel ziehen durch die Docks, zwei burleske Figuren, Topinambur und Rutabaga und das Clownsatelier von Loïc Bayle treten beim Empfang des Publikums auf, ein Stelzenläufer schlendert bei einer Clownentfesselung umher.

15 Uhr: Vorstellung « AVEZ-VOUS VU LE PERE NOËLL? Unter Mitwirkung der BATÉRIA DE LA DIFFÉRENCE

Die neuen Abenteuer von Bosco auf der Suche nach dem Weihnachtsmann: Von Hafen zu Hafen, von Anlaufstelle zu Anlaufstelle, sucht unser Bosco mit seinem Hut auf dem Kopf verzweifelt nach dem Weihnachtsmann

Italiano :

14.00: Kiki e il suo organetto passeggiano per i Docks, due personaggi burleschi, Topinambour e Rutabaga, e il laboratorio di clown di Loïc Bayle accolgono il pubblico, mentre un trampoliere partecipa a una liberazione di clown.

ore 15.00: Spettacolo « HAI VISTO PADRE NATALE? Con la partecipazione della BATÉRIA DE LA DIFFÉRENCE

Le nuove avventure di Bosco alla ricerca di Babbo Natale: di porto in porto, di scalo in scalo, il nostro Bosco, con il cappello fisso in testa, è alla disperata ricerca di Babbo Natale

Espanol :

14.00 h: Kiki y su organillo pasean por los Muelles, dos personajes burlescos, Topinambour y Rutabaga, y el taller de payasos de Loïc Bayle dan la bienvenida al público, y un zanquero participa en una suelta de payasos.

15:00 h: Espectáculo « ¿Has visto al PADRE NAVIDAD? Con la participación de la BATÉRIA DE LA DIFFÉRENCE

Las nuevas aventuras de Bosco en busca de Papá Noel: de puerto en puerto, de escala en escala, nuestro Bosco, con su sombrero fijo en la cabeza, busca desesperadamente a Papá Noel

