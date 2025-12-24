Concert aux Docks LES WAMPAS + Radical Kitten, Cahors

Concert aux Docks LES WAMPAS + Radical Kitten

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 19 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 21:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt. C’étaient les années Mitterrand, les années de la FM, et les Wampas allaient s’installer dans le paysage du rock français pour (presque) l’éternité.

Le groupe, estampillé rock alternatif, voire psychobilly, a toujours joué dans la cour des grands sans jamais se prendre pour le caïd de la récré. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier avec panache les saletés de la vie. Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans portes ouvertes enfoncés, avec toujours humour et humilité voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est généreux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre avec la vie. .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

English :

