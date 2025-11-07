Concert aux Docks Manudigital et Skarra Mucci + Onesness Nouch + Oridjinal Selekta Cahors

Concert aux Docks Manudigital et Skarra Mucci + Onesness Nouch + Oridjinal Selekta Cahors vendredi 7 novembre 2025.

Concert aux Docks Manudigital et Skarra Mucci + Onesness Nouch + Oridjinal Selekta

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-07 21:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

MANUDIGITAL & SKARRA MUCCI:

Après avoir arpenté les scènes du monde entier, les deux figures emblématiques du reggae-dancehall Skarra Mucci et Manudigital annoncent une tournée commune exclusive en 2025, le Ragga Blasta Tour ! Skarra Mucci, célèbre MC jamaïcain, mondialement connu et surnommé le Dancehall President , s’allie à Manudigital, qui s’est imposé comme l’un des plus grands producteurs d’Europe. Un live électrisant composé de tous leurs plus gros hits soigneusement orchestré par les deux artistes. Porté par l’énergie communicative de Skarra Mucci et servi par la versatilité de Manudigital derrière ses machines. Le duo propose un show explosif oscillant entre reggae-dancehall, dub et hip hop en passant par la bass music.

ONENESS NOUCH:

Basée en Aveyron, Oneness Nouch joue principalement sur des sonos artisanales en mode UK avec une platine et fait vibrer la danse avec du Reggae Roots et quelques pépites de ses artistes féminines préférées !

ORIDJINAL SELEKTA:

Oridjinal Selekta joue tous les styles de la musique jamaïcaine. Pour cette session il mixera à 2 platines des titres reggae allant du digital des années 80/90 au new roots et raggamuffin contemporains. .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

