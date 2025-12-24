Concert aux Docks SINCLAIR + Tropic Hotel, Cahors

Concert aux Docks SINCLAIR + Tropic Hotel

430 allées des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif réduit

Date : 2026-03-28 21:00:00

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

2025 marque le grand retour de Sinclair

2025 marque le grand retour de Sinclair. L’artiste remonte sur scène avec un projet live inédit, porté par un tout nouveau groupe, mêlant ses derniers titres à ses morceaux emblématiques. Un retour scénique fort, qui s’accompagne de la sortie de son Best Of Studio (le 27 juin) retraçant plus de 30 ans de carrière. Le funk reste au coeur de son ADN musical, mais s’exprime aujourd’hui dans un univers éclectique et singulier. Entre sobriété et audace des arrangements, Sinclair propose un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus maîtrisée. .

430 allées des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

English :

2025 marks Sinclair’s comeback

