Concert aux Docks Smokey Boat Cahors

Premier concert de rentrée au Docks’Side, qui est aussi l’ouverture des Saisons Étudiantes 2025 ! Les étudiant.e.s sont les bienvenu.e.s dès 19h pour un pot d’accueil (sur présentation de la carte) avant l’ouverture au public à 21h. Plus d’informations sur https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/

Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie. Des histoires d’amour, à pleurer, à danser, portées par un chant profond que les instruments soutiennent, enrichissent, et reprennent de plus belle jusqu’à la transe.

-Nancy Legki voix/percussions

-Ozan Can Yılmaz saz électrique

-Paul Balas accordéon

-Pascal Demonsant clarinette et clarinette basse .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

The first back-to-school concert at Docks’Side, which also marks the opening of Saisons Étudiantes 2025! Students are welcome to join us at 7pm for a welcome drink (on presentation of student card), before the concert opens to the public at 9pm

German :

Erstes Konzert nach der Sommerpause im Docks’Side, das gleichzeitig die Eröffnung der Saisons Étudiantes 2025 ist! Studierende sind ab 19 Uhr zu einem Begrüßungsgetränk willkommen (gegen Vorlage der Karte), bevor das Konzert um 21 Uhr für die Öffentlichkeit eröffnet wird

Italiano :

Il primo concerto di ritorno alla scuola al Docks’Side, che è anche l’inaugurazione di Saisons Étudiantes 2025! Gli studenti sono invitati a partire dalle 19.00 per un aperitivo di benvenuto (su presentazione della carta d’identità) prima dell’apertura del concerto al pubblico alle 21.00

Espanol :

El primer concierto de vuelta al cole en Docks’Side, ¡que es también la inauguración de Saisons Étudiantes 2025! Los estudiantes son bienvenidos a partir de las 19:00 para una copa de bienvenida (previa presentación del carné de identidad) antes de la apertura del concierto al público a las 21:00

