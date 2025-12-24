Concert aux Docks THE BOO RADLEYS + Jack the Lad

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 22 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 21:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Les Boo Radleys célébrent le 30e anniversaire de leur album à succès Wake Up!

Les Boo Radleys célébrent le 30e anniversaire de leur album à succès Wake Up!. La tournée, intitulée Welcome Back! Tour 2025 , proposera une setlist dynamique, puisant dans Wake Up!, Giant Steps et C’mon Kids, ainsi que des morceaux rares et des surprises issues de leur vaste catalogue. Cette tournée marque un retour important des Boo Radleys aux Pays-Bas et en France, où ils ont acquis un public fidèle. Après le succès retentissant de leur récente tournée au Royaume-Uni, qui a vu les fans chanter et danser sur les titres de Wake Up! et C’mon Kids, le groupe est impatient de raviver cette énergie à travers l’Europe et de jouer pour la première fois depuis des décennies pour leurs fans longtemps délaissés. .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Boo Radleys celebrate the 30th anniversary of their hit album Wake Up!

L’événement Concert aux Docks THE BOO RADLEYS + Jack the Lad Cahors a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Cahors Vallée du Lot