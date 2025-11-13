Concert aux Docks The Limiñanas + Hoboken Division Cahors

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-13 21:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

L’année 2025 s’annonce exceptionnelle pour The Limiñanas Lionel et Marie ont annoncé une tournée européenne et vous donnent rendez-vous ! Ils défendront sur scène « Faded », leur prochain album studio à paraître le 21/02/25 via Because Music

L’année 2025 s’annonce exceptionnelle pour The Limiñanas Lionel et Marie ont annoncé une tournée européenne et vous donnent rendez-vous ! Ils défendront sur scène « Faded », leur prochain album studio à paraître le 21/02/25 via Because Music. Les singles Prisoner of beauty (ft. Bobby Gillespie) et J’adore le monde (ft. Bertrand Belin) sont déjà disponibles à l’écoute.

The Limiñanas c’est ce couple rock incontournable, toujours porté par une envie chevillée au corps de nous embarquer dans son univers teinté de rock sixties et de psychédélisme, empreint d’un esthétisme cinématographique rappelant les grandes heures du cinéma italien.

Pour cette nouvelle tournée, ils seront accompagnés sur scène par un nouveau line-up triple-A Thomas Gorman (Kill the Young) au chant, Clémence Lasme (Moodoïd, Lucie Antunes…) à la basse et Keith Streng (The Fleshtones) à la guitare. Alban Barate, fidèle complice sudiste, assurera une fois de plus les claviers vintage et la guitare. Une dream team qui aura à cœur de nous entraîner dans une transe communicative, sonique et jouissive !

La scénographie sera magnifiée par les projections visuelles issues de la collaboration avec l’artiste plasticien SMITH, et tissera une passerelle sensorielle entre rock psyché et poésie cosmique.

HOBOKEN DIVISION:

« Autant influencés pas RL Burnside et le Velvet Underground que par les Kills et les Yeah Yeah yeahs, ils développent un son rugueux, grouillant et authentique, porté par une guitare toute-puissante, une voix incandescente, une batterie acharnée et des pédales d’effets faites maison. » .

The year 2025 looks set to be an exceptional one for The Limiñanas: Lionel and Marie have announced a European tour and look forward to seeing you there! They’ll be on stage to promote « Faded », their next studio album, due for release on 21/02/25 via Because Music

Das Jahr 2025 wird für The Limiñanas ein ganz besonderes Jahr: Lionel und Marie haben eine Europatournee angekündigt und laden Sie ein, dabei zu sein! Sie werden « Faded », ihr nächstes Studioalbum, das am 21.02.25 über Because Music veröffentlicht wird, live präsentieren

Il 2025 si preannuncia un anno eccezionale per i Limiñanas: Lionel e Marie hanno annunciato un tour europeo e non vedono l’ora di vedervi! Suoneranno « Faded », il loro prossimo album in studio, in uscita il 21/02/25 via Because Music

2025 se perfila como un año excepcional para The Limiñanas: Lionel y Marie han anunciado una gira europea y ¡están deseando verte allí! Tocarán ‘Faded’, su próximo álbum de estudio, que sale el 21/02/25 a través de Because Music

