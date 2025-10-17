Concert aux Docks Vaudou Game + Hamac Cahors

Concert aux Docks Vaudou Game + Hamac Cahors vendredi 17 octobre 2025.

Concert aux Docks Vaudou Game + Hamac

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-10-17 21:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

VAUDOU GAME:

Agissant toujours sous l’autorité suprême d’un funk contrôlé par l’ésotérisme et le mystique de la gamme vaudou, Vaudou Game unit au-dessus de sa tête la main du highlife à celle de la cumbia. Guitares, percussions, cuivres et claviers futuro-vintage pour activer les hanches ou dresser le climat le plus intriguant qui soit. C’est caché derrière son inarrachable masque que Peter délivre ses messages. Qu’ils soient politiques, ou qu’il s’agisse de considérations humaines et écolo, c’est toujours sous une épaisse couche de sarcasme et d’humour qu’il prend soin de les dissimuler pour mieux les mettre au service exclusif d’une transe joyeuse et dansante.

Avec pour mot d’ordre subliminal de rembourser l’Afrique, les gens, la Terre. FINTOU !

HAMAC:

Hamac nous fait tanguer entre chanson française et musiques du monde. Les textes, portés d’une seule voix par le couple de chanteurs, sont colorés de réalisme magique et racontent les événements du monde, petits ou grands. .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

