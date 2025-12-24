Concert aux Docks’Side: Freedom, Cahors

Concert aux Docks’Side: Freedom

430 Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-01-15 21:00:00

Début : 2026-01-15 21:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Duo formé par Matéo Langlois (Watusi, Matéo 3000, Mateo solo…)et Alexis Bullier ( Les fanflures BB, Froggy blues cie, ComboKarib…) FreeDOOM c’est deux dingues d’improvisation en relation cosmique avec un chien fou de type corgi et Aphrodite, la déesse du love. Dans un bon vieux yaourt anglais assumé et des textes improvisés, ils envoient des paillettes sur de la grosse batterie aux grooves répétitifs, des claviers fiévreux, une pesante bassmachine, avec un saxophone et des chants teintés de jazz et de punk, rappelant ainsi que leur musique est faite pour danser toute la nuit. A l’image des DJ’s, FreeDOOM c’est du mix live, de longs morceaux alliant du rock, de la dance music et du freestyle ambiant pour s’aimer sous les flashleds et stroboscopes de l’univers. .

430 Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

English :

Duo formed by Matéo Langlois (Watusi, Matéo 3000, Mateo solo?) and Alexis Bullier ( Les fanflures BB, Froggy blues cie, ComboKarib?) FreeDOOM is two improvisation freaks in a cosmic relationship with a crazy corgi dog and Aphrodite, the goddess of love

