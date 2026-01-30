Concert aux étoiles L’Alchimiste Salle Cocteau Bourg-de-Péage
Concert aux étoiles L’Alchimiste Salle Cocteau Bourg-de-Péage dimanche 3 mai 2026.
Concert aux étoiles L’Alchimiste
Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Tarif réduit
– 18 ans, étudiant, minimum vieillesse, handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 18:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
l’Alchimiste un voyage musical sous les étoiles….
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Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
l’Alchimiste a musical journey under the stars….
L’événement Concert aux étoiles L’Alchimiste Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme