Concert aux étoiles L’Alchimiste Salle Cocteau Bourg-de-Péage

Concert aux étoiles L’Alchimiste

Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Tarif réduit

– 18 ans, étudiant, minimum vieillesse, handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 18:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

l’Alchimiste un voyage musical sous les étoiles….

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Salle Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

l’Alchimiste a musical journey under the stars….

L’événement Concert aux étoiles L’Alchimiste Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme