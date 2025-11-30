Concert aux étoiles Le Petit Prince place Jean Jaures Romans-sur-Isère

Concert aux étoiles Le Petit Prince

Eglise Notre Dame de Lourdes 22 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-30 18:30:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

2025-11-30

Tout commence avec un aviateur qui s’échoue… et qui fait la connaissance d’un petit garçon, le Petit Prince, venant d’un astéroïde. Ce texte raconte avec l’innocence qui caractérise l’enfance les pérégrinations du jeune personnage à travers les étoiles.

Eglise Notre Dame de Lourdes 22 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes concertsauxetoiles@gmail.com

English :

It all begins with an aviator who runs aground… and meets a little boy, the Little Prince, from an asteroid. With the innocence that characterizes childhood, this text recounts the young character?s peregrinations through the stars.

German :

Alles beginnt mit einem gestrandeten Flieger, der die Bekanntschaft eines kleinen Jungen, des Kleinen Prinzen, macht, der von einem Asteroiden kommt. Dieser Text erzählt mit der Unschuld, die die Kindheit auszeichnet, von den Reisen des Jungen durch die Sterne.

Italiano :

Tutto ha inizio con un aviatore che si incaglia… e incontra un bambino, il Piccolo Principe, proveniente da un asteroide. Con l’innocenza che caratterizza l’infanzia, questo testo racconta le peregrinazioni del giovane personaggio tra le stelle.

Espanol :

Todo comienza con un aviador que encalla… y conoce a un niño, el Principito, procedente de un asteroide. Con la inocencia que caracteriza a la infancia, este texto narra las andanzas del joven personaje por las estrellas.

