Concert aux Grottes de Bétharram Route des Grottes Lestelle-Bétharram

Concert aux Grottes de Bétharram Route des Grottes Lestelle-Bétharram samedi 4 octobre 2025.

Concert aux Grottes de Bétharram

Route des Grottes Grottes de Bétharram Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Pour sa 3ème édition, un concert d’exception vous est proposé. La flutiste Trinidad Jiménez et le pianiste Chano Dominguez se produiront au cœur des Grottes de Bétharram. L’acoustique particulière des lieux sublimera les compositions originales des deux artistes espagnols.

Le décor unique composé de sculptures naturelles façonnées par l’eau au fil des millénaires crée une atmosphère magique. .

Route des Grottes Grottes de Bétharram Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 62 72 66 lagrange@zulufox.fr

English : Concert aux Grottes de Bétharram

German : Concert aux Grottes de Bétharram

Italiano :

Espanol : Concert aux Grottes de Bétharram

L’événement Concert aux Grottes de Bétharram Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay