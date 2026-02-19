Concert aux Grottes de Lacave Yves Jamait

Lacave Lot

Tarif : 28.99 – 28.99 – EUR

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Dans cet environnement remarquable et hors du commun, l’association Ecaussystème s’associe aux grottes de Lacave pour vous inviter à une expérience unique une soirée semi-acoustique au cœur de la terre, dans l’intimité des lieux ! Surprise ! C’est l’artiste Yves Jamait Officiel qui nous offrira un concert unique dans Les Grottes de Lacave ! Maxime et moi , Yves Jamait rend un hommage vibrant à Maxime Le Forestier, à qui il doit son amour des mots. Accompagné à la guitare par Michel Haumont et Jérôme Broyer, Yves Jamait revisite avec élégance les chansons de Maxime Le Forestier.

Rendez-vous sur scène & dans ce lieu magique ! Sur réservation uniquement

Lacave 46200 Lot Occitanie

English :

In this remarkable and unusual environment, the Ecaussystème association has joined forces with the Lacave caves to invite you to a unique experience: a semi-acoustic evening in the heart of the earth, in the intimacy of the site! A surprise! Yves Jamait Officiel will perform a unique concert in Les Grottes de Lacave! in Maxime et moi , Yves Jamait pays a vibrant tribute to Maxime Le Forestier, to whom he owes his love of words

